Munizioni e pistola rinvenute dai carabinieri a Briatico

La scoperta nel corso di alcuni controlli del territorio. Sull’arma verranno effettuati appositi esami per capire se sia stata usata in episodi delittuosi

Indagini in corso da parte dei carabinieri dopo il ritrovamento di una pistola e di alcune munizioni poste sotto sequestro. In particolare, i militari dell’Arma – impegnati in alcuni controlli del territorio – hanno rinvenuto una pistola e 19 proiettili per la stessa arma a San Leo di Briatico all’interno di un casolare di campagna di proprietà di un possidente locale deceduto da qualche anno. Sulla pistola saranno condotti appositi esami e rilievi per accertare se sia stata usata in qualche evento delittuoso o qualche danneggiamento avvenuto negli ultimi tempi nella zona.