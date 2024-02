San Calogero, tentato furto della cassaforte custodita nella chiesetta di Santa Paola Frassinetti

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di San Calogero per risalire agli autori del tentato furto compiuto domenica notte all’interno della chiesetta di Santa Paola Frassinetti, in località Torretta. A sporgere formale denuncia sull’accaduto è stata la presidente dell’associazione “Santa Paola Frassinetti beati i puri di cuore”, Fortunata Staropoli. Secondo il suo racconto, ignoti dopo essersi premurati di disattivare l’impianto di videosorveglianza scollegandone i cavi, si sono introdotti all’interno dell’edificio da una porta laterale alla ricerca verosimilmente di soldi o preziosi. Una volta dentro, i ladri hanno provato ad asportare e a forzare la cassaforte incassata alla parete, non riuscendovi. Fallito il colpo hanno fatto perdere le loro tracce tornando a casa a mani vuote. Rimangono i danni da effrazione alla porta laterale in legno e due fori nel muro in prossimità della cassaforte. La stima dei danni complessivi si aggira intorno ai duemila euro. Ad accorgersi del misfatto è stato il fotografo Giovanni Noto, componente dell’associazione Santa Paola. Resta il rammarico della presidente Staropoli per quanto accaduto, soprattutto considerando gli immani sforzi compiuti, con il contributo della cittadinanza, per edificare il luogo sacro, nato anche per volontà della miracolata di Santa Paola, Maria Maccarone, scomparsa il 2 novembre scorso. Non è la prima volta che la chiesa viene presa di mira dai ladri e in tutte le occasioni i malfattori hanno sempre e solo rimediato un pugno di mosche.

LEGGI ANCHE: Aggressione alla Guardia medica di Cessaniti: i carabinieri procedono per diversi reati

Munizioni e pistola rinvenute dai carabinieri a Briatico

Nonno violentava nipotina nel Vibonese, lascia il carcere per gli arresti domiciliari