Tropea, Piserà contro le associazioni intervenute sui lavori della Commissione di accesso agli atti

L’esponente della minoranza consiliare ricorda che simili prese di posizione non si sono registrate in occasione del precedente scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e neppure dinanzi al recente incendio di un locale in pieno centro

La Prefettura di Vibo e il Comune di Tropea

“Profonda preoccupazione rispetto all’appello da parte di alcune associazioni locali che intervengono sull’attività della Commissione di accesso agli atti al Comune di Tropea”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Tropea, Antonio Piserà, che esprime in particolare “profonda preoccupazione per l’approccio adottato in tale comunicazione. Mentre si riconosce l’importanza del lavoro svolto dalle associazioni Asalt, AssCom, OspitiAmo Tropea e Associazione Turistica Proloco Tropea – spiega Piserà – si sottolinea una discrepanza in ordine all’attenzione data a determinati eventi. È infatti sorprendente notare come una posizione tanto ferma e sollecita sia stata assunta in merito alla richiesta di celerità nei lavori della Commissione, contrapponendosi però alla reazione relativamente moderata in seguito al vile atto perpetrato contro un commerciante locale non più di un mese fa. Tale atto, che ha scosso profondamente la comunità di Tropea, avrebbe meritato una condanna unanime e decisa da parte di tutte le associazioni, dimostrando così un impegno incrollabile nei confronti della legalità e della solidarietà”. Il consigliere Piserà ricorda quindi che “durante il precedente scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non si è assistito a una presa di posizione così marcata da parte di queste associazioni. Il loro silenzio di allora contrasta quindi con la loro attuale esigenza di celerità, sollevando interrogativi sulla coerenza e sulla genuinità delle loro intenzioni. La posizione espressa nell’appello, pur rivendicando legittimamente una gestione efficiente e trasparente degli affari locali, sembra trascurare l’importanza di mantenere una coerenza etica e morale nelle priorità esposte”. Il consigliere Piserà ribadisce così il proprio “impegno nella tutela dei principi di legalità e giustizia, valori che stanno alla base di una comunità civile. La legalità è un principio non negoziabile e la sua salvaguardia costituisce il fondamento su cui costruire qualsiasi discussione o azione politica, economica e sociale. In tale contesto si esorta quindi l’intera comunità di Tropea e tutte le associazioni a riflettere sulla necessità di un fronte unito e coerente nel promuovere non solo lo sviluppo economico, ma anche il benessere sociale, morale e civico della città. È essenziale che la solidarietà, la legalità e la tutela dei diritti siano sempre al primo posto nelle priorità”. Il consigliere Piserà, “insieme alla maggioranza delle altre associazioni tropeane, che hanno scelto di attendere con rispetto il lavoro della Commissione di accesso agli atti, auspica quindi che ogni esito vada a rafforzare la fiducia nella legalità e nella giustizia, a garanzia dell’intera cittadinanza”.

LEGGI ANCHE: Comune di Tropea e accesso agli atti, Piserà al sindaco: «Rispetti il lavoro della Prefettura»

Tropea, il sindaco contro la proroga della Commissione di accesso agli atti

Tropea su schermi Times Square, Piserà: «Basta un’app da scaricare e può farlo chiunque, sindaco fumoso»

Tropea: la moglie del boss a compleanni e cene insieme alla consorte del sindaco

Comune di Tropea e accesso agli atti: ecco cosa già emerge da inchieste e relazioni

Antimafia: Commissione di accesso agli atti al Comune di Tropea