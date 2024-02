Un tuffo nella New Orleans degli anni ’20: al Riva Restaurant tutto pronto per San Valentino

Al Riva Restaurant è tutto pronto per la sera di San Valentino! La location di Falerna Marina diventerà, per l’occasione, uno Jazz Club degli anni ruggenti dedicato alle coppie che vogliono vivere un’esperienza fuori dal comune.

L’evento è stato pensato nei minimi dettagli coerentemente con il momento storico a cui si rifà:

Menù Degustazione Dedicato: sette portate ispirate al tema della serata e rese moderne dalla cucina contemporanea di pesce del Riva. Un percorso che diventa un crescendo di gusto e proietta dal passato al futuro con buon auspicio.

Spettacolo di danza Charleston & Big Band anni '20 : L'intrattenimento brillante e coinvolgente degli anni ruggenti, con i suoi spettacoli di danza e le sue band, diventerà protagonista della serata. Jazz & Swing saranno il plus che renderà la festa degli innamorati romantica e divertente allo stesso momento.

Premio al miglior outfit a tema: gli ospiti potranno scegliere di vestirsi a tema, ricordando il mondo delle ballerine Charleston o i completi dell'epoca e partecipando all'estrazione di tre premi targati Riva.

Set fotografico a tema e luminarie dedicate: Durante la serata i partecipanti potranno immortalare i migliori momenti vissuti nel Riva Jazz Club: all’interno della location un set fotografico, pensato per gli anni ruggenti, con fotografo dedicato e all’esterno luminarie pensate per la festa degli innamorati.

Previste per la serata, ulteriori sorprese inedite. Roberto Gallo, fondatore della struttura di Falerna ha raccontato: «La nostra idea è nata per regalare, alle coppie che festeggeranno il San Valentino, un’esperienza esclusiva e immersiva in uno dei periodi storicamente più importanti in termini di musica e intrattenimento. Qualcosa di fuori dal convenzionale che si abbina alla nostra mission di far star bene i nostri ospiti e regalare loro emozioni e momenti da ricordare. Fulcro della serata il nostro menù degustazione ispirato agli anni ’20, che farà provare esperienze di gusto innovative ed esclusive ai partecipanti».