Rapina nel Vibonese, assolto imputato di Rosarno

Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia per fatti relativi al 2017

Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Tiziana Macrì, ha assolto Domenico Scandinaro, 40 anni, di Rosarno, dall’accusa di rapina. L’imputato era in particolare accusato di aver partecipato ad una rapina avvenuta a Papaglionti, frazione di Zungri, nel 2017. Il Tribunale, accogliendo la prospettazione della difesa (avvocato Luca Cianferoni del Foro di Roma ed avvocato Gaetano Rao del Foro di Palmi, con la collaborazione dell’avvocato Antonio Papalia del Foro di Palmi), ha ritenuto che gli elementi raccolti dall’accusa non fossero idonei a dimostrare la responsabilità di Domenico Scandinaro rispetto ai fatti per i quali era finito sotto processo.

LEGGI ANCHE: Operazione Maestrale: le quattro “famiglie” della ‘ndrina di San Giovanni di Mileto tra boss e affiliati

Operazioni Maestrale, Olimpo e Imperium: aperto il processo con rito abbreviato per 91 imputati