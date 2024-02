Prende fuoco la canna fumaria, salva una famiglia del Vibonese

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno e dei volontari del “Centro italiano Protezione civile coordinamento provinciale” per far fronte ad un incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri a Sorianello. Per cause ancora in corso di accertamento, una canna fumaria ha infatti preso fuoco e le fiamme hanno costretto una famiglia del luogo ad uscire prontamente di casa per allertare i soccorsi. Solo l’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile ha evitato il peggio e non si è fortunatamente registrato alcun ferito. I danni all’abitazione sono ancora in corso di quantificazione.

LEGGI ANCHE: Operazione Maestrale: le quattro “famiglie” della ‘ndrina di San Giovanni di Mileto tra boss e affiliati

Narcotraffico internazionale: anche sette vibonesi rischiano il processo per l’inchiesta Eureka