A Vibo un nuovo elicottero da 12 milioni per l’ottavo Nucleo dei carabinieri

L’ottavo Nucleo elicotteri dei carabinieri entra in una nuova era tecnologica. Una svolta epocale: così è stata definita la consegna del nuovo elicottero AW169 nella base del reparto speciale sita nella sede del 14° Battaglione Calabria, a Vibo Valentia. Si tratta di un bimotore multiruolo di ultima generazione, prodotto dalla Leonardo, che andrà a sostituire l’Augusta Westland 412, dopo oltre trent’anni di onorata carriera. Un gioiello da 12 milioni di euro, fornito di apparati tecnologici avanzati, per una maggiore efficienza e sicurezza operativa, che sarà impiegato al servizio delle missioni di tutti i reparti dell’Arma, soprattutto di quelle dello Squadrone eliportato cacciatori Calabria. Il capitano Alfonso Viscione, comandante dell’ottavo elinucleo, ha definito quella di oggi una «giornata storica per il Nucleo, che passa dalla storia fatta dal AW412 alla modernità rappresentata dall’AW169. È il passaggio al futuro grazie ad un elicottero dall’avionica all’avanguardia a tutto vantaggio della sicurezza operativa di piloti e specialisti. Siamo di fronte ad un elicottero – ha rimarcato – molto versatile, specie grazie al carrello a pattino fisso che permette di lavorare in zone impervie a supporto di reparti speciali quali lo Squadrone Cacciatori con cui – ha sottolineato – c’è un’ottima intesa così come per tutti i reparti della regione». Nello specifico, il riferimento è a missioni di trasporto, supporto all’Arma territoriale e alla Forestale, ricerca e soccorso di persone disperse in mare o su terraferma, monitoraggio di obiettivi sensibile quant’altro.

