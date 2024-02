Olimpo: Cassazione annulla con rinvio per imputato di Santa Domenica di Ricadi

Giuseppe Prossomariti

La seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio l’ordinanza custodiale in carcere emessa dal gip di Catanzaro (e confermata dal Tdl di Catanzaro) nei confronti di Giuseppe Prossomariti, 37 anni, residente a Vibo Valentia, ma originario di Santa Domenica di Ricadi, indagato nell’operazione antimafia denominata Olimpo per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tale annullamento segue quello della sesta sezione penale che aveva già cassato il giudizio del primo Tribunale della Libertà di Catanzaro. Adesso il Riesame di Catanzaro dovrà nuovamente (per la terza volta) giudicare il Prossomariti, ininterrottamente detenuto in carcere. Prossomariti è stato nel frattempo rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia, con prima udienza fissata per l’11 marzo prossimo. E’ difeso dagli avvocati Diego Brancia e Valerio Vianello Accorretti.

