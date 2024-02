Incidente a San Costantino Calabro, due i feriti

Incidente stradale a San Costantino Calabro tra viale Enotrio e via primo Maggio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un’auto van ha impattato sulla fiancata di una Hyundai che è rimasta incastrata con il palo della corrente elettrica. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia. Due le persone coinvolte nell’incidente, che fortunatamente hanno riportato ferite di lieve entità.

LEGGI ANCHE: Incidente stradale sull’A2: il bilancio è di un morto e tre feriti