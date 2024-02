Incidente stradale, bloccata la Statale delle Serre all’altezza di Sorianello

Un mezzo pesante è in avaria impedendo la normale circolazione. Sul posto personale dell’Anas e delle forze dell’ordine

Incidente stradale sulla strada statale 182 ‘delle Serre Calabre’ che è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel tratto al km 37,500. L’incidente si è verificato in corrispondenza di Sorianello dove un mezzo pesante è rimasto in avaria bloccando il traffico che al momento viene deviato con indicazioni sul posto. Sul luogo dell’avaria si sono portate le forze dell’ordine e personale dell’Anas che sono impegnate a far riprendere la marcia al mezzo e nella gestione della viabilità al fine di ripristinare la circolazione stradale nel più breve tempo possibile.

