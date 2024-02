Dentro la Notizia: Chiesa nel mirino, le intimidazioni al parroco di Cessaniti

Ancora una vicenda che scuote la comunità nella piccola frazione di Pannaconi, comune di Cessaniti, nel Vibonese. Una nuova intimidazione al parroco don Felice Palamara, che nei giorni scorsi si è accorto della presenza di candeggina nelle ampolle dell’acqua e del vino durante la celebrazione della messa. E nel piccolo centro cresce l’indignazione. Prima i danni all’auto, poi le pesanti minacce via lettera, adesso l’attacco al sacerdote assume una dimensione ancora più inquietante. Ne parleremo 14:30 a Dentro la Notizia. In collegamento con lo studio e con il conduttore Pier Paolo Cambareri, il giornalista e scrittore Pantaleone Sergi e l’inviata Cristina Iannuzzi, che raccoglierà le voci dei cittadini.

Dove vedere la puntata

