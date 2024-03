Fermato con 12 chili di cocaina in auto, arrestato 40enne di Nicotera

Trasportava ben 12 chili di cocaina in auto, ma non aveva fatto i conti con il “fiuto” investigativo dei carabinieri che dopo averne notato i movimenti sospetti l’hanno inseguito, bloccato e poi arrestato. Con l’accusa di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (12 chili e 700 grammi), i militari dell’Arma hanno arrestato a San Giorgio Morgeto, nel Reggino, Fabio D’Amico, 40 anni, di Preitoni, frazione di Nicotera. La cocaina era contenuta in undici panetti del peso di un chilo ciascuno (1,150 Kg circa) riportanti un codice stampato dentro e fuori, nascosti all’interno di un estintore a polvere di 50 chili. A Fabio D’Amico – difeso dall’avvocato Francesco Capria che ha già avanzato richiesta di Riesame – viene contestata anche l’aggravante dell’ingente quantità di stupefacente. I carabinieri ritengono che l’auto condotta da Fabio D’Amico fosse preceduta da altra vettura che faceva da staffetta. Ad un bivio le due auto si sarebbero divise ed i militari dell’Arma hanno deciso di inseguire quella del 40enne di Nicotera trovato con l’ingente quantitativo di cocaina.

