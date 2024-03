Tre pattugliatori d’altura della Marina Militare in sosta nella rada di Vibo

Nella mattinata di ieri i pattugliatori d’altura della Marina militare “Orione”, “Comandante Borsini” e “Libra”, della IV Divisione Navale di Augusta, hanno sostato per poche ore nel tratto di mare tra Pizzo e Vibo Marina. Quello delle tre unità navali è stato uno scalo tecnico, forse dovuto alle avverse condizioni meteo-marine che hanno interessato il Tirreno Meridionale. Un porto, quello di Vibo Marina, considerato strategico per la sicurezza che è in grado di offrire, più elevata rispetto ad altri porti grazie alla sua rada naturale. La nave “Comandante Borsini” appartiene alle quattro unità che costituiscono la classe “Comandanti” ed il suo abituale porto è quello di Augusta. L’unità navale, per le sue caratteristiche, costituisce operativamente l’elemento di superficie di un dispositivo aeronavale di sorveglianza con molteplici compiti nell’ambito della difesa del territorio nazionale. Questo tipo di nave permette, inoltre, di assicurare un prezioso supporto a favore della collettività in diversi settori, come l’antinquinamento, la tutela dei siti archeologici marini e l’assistenza umanitaria. Le navi “Libra” e “Orione” appartengono alla classe “Costellazioni” e il loro porto di assegnazione è Messina. I compiti principali di queste unità sono il pattugliamento delle coste nazionali, la vigilanza sull’attività di pesca e il controllo dei flussi migratori. Negli anni passati, i tre pattugliatori d’altura hanno fatto scalo, in Calabria, nei porti di Crotone e Reggio Calabria per eventi divulgativi sul tema della tutela dell’ambiente marino, ospitando a bordo studenti e visitatori.

