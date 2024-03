Pasqua nel Vibonese: intensificati i controlli delle forze dell’ordine, specie nelle località turistiche

Si è tenuto in Prefettura a Vibo Valentia il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza dei locali vertici delle forze di polizia, del comandante del contingente dell’Esercito “Operazione Strade Sicure”, del presidente della Provincia e del vicesindaco della città capoluogo. Il comitato, alla luce delle direttive ministeriali ed in primis dei lavori del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi nella capitale in esito ai tragici eventi di Mosca, ha inteso rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza già predisposti in occasione delle prossime festività pasquali. L’attività di controllo del territorio vedrà coinvolte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, l’Esercito “Operazione Strade Sicure” e le Polizie locali e sarà indirizzata soprattutto, verso le mete turistiche montane e costiere che, solitamente, si affollano nella giornata del lunedì di Pasqua in occasione delle tradizionali gite fuori porta. Inoltre, anche in ossequio ad una precisa direttiva ministeriale del 23 marzo 2024, nel corso della riunione è stata evidenziato come la massima collaborazione delle polizie locali, soprattutto in relazione al rilievo dei sinistri stradali, sia estremamente preziosa in un’ottica di più razionale impiego delle forze di polizia. In tal senso si avrà cura di sollecitare i sindaci perché, pur nei limiti delle risorse disponibili, garantiscano, anche per i prossimi giorni, il maggior numero di uomini possibile. Grande attenzione sarà prestata alle numerose manifestazioni religiose che in occasione delle festività vengono svolte in molti centri del vibonese e che, tradizionalmente, comportano un notevole afflusso di persone.

