Tragico incidente a Catanzaro, auto contro un lampione: un morto

Tragico incidente a Catanzaro nella notte. Un’auto, una Peugeot 206 Cabrio, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando a impattare violentemente contro un lampione dell’illuminazione. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 1.15 lungo viale Isonzo. Deceduto il conducente, un 42enne, unico passeggero a bordo della vettura. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere e provveduto alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

LEGGI ANCHE: Tragico incidente a Reggio Calabria, auto travolta da una frana: morto 56enne

Incidente sulla 107 nel Crotonese: morti due giovani e gravissime le altre persone coinvolte

Tragedia nel Cosentino, auto contro camion: morto un giovane