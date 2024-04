Caduta massi a Tropea, controlli e verifiche in corso

Verifiche in corso a Tropea per la caduta di massi che si sono staccati dalla rocca a ridosso del parcheggio sito nei pressi del vecchio depuratore all’altezza del cimitero. Le porzioni di roccia arenaria sono cadute anche sulla carreggiata del lungomare sottostante. La strada è stata chiusa momentaneamente al traffico per la messa in sicurezza ed i dovuti controlli. Sul posto si sono portati anche i carabinieri ma al momento non si registra nessun particolare pericolo.