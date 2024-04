I carabinieri di Bisceglie arrestano un latitante scappato da Vibo Valentia

I carabinieri di Bisceglie hanno arrestato Rachid Michel, di origini libanesi, dopo una segnalazione giunta al 112 da parte di un anziano passeggero del treno Intercity notte al quale l’uomo ha tentato di rubare il telefono. Prontamente giunti alla stazione ferroviaria, i militari hanno eseguito ulteriori accertamenti sull’uomo che aveva precedenti per furto, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso dopo essere stato scarcerato dal carcere di Vibo Valentia con obbligo di dimora nel comune, aveva fatto perdere le proprie tracce. L’arresto è avvenuto in seguito al riconoscimento di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Bari e un successivo Decreto di Latitanza