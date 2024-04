Vibo Valentia: la Polizia identifica l’autore degli atti vandalici in città

Personale dell’ufficio immigrazione della questura di Vibo Valentia diretta dal questore Rodolfo Ruperti ha rintracciato il cittadino nigeriano che nei giorni scorsi si era reso responsabile di numerosi atti vandalici in città. L’uomo si er aanche reso protagonista di aggressioni nei confronti di cittadini e delle forze dell’ordine. Già tratto in arresto e detenuto presso la locale Casa Circondariale, era tornato in città violando le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria che ne vietavano la dimora. Nei giorni scorsi infatti l’uomo ha devastato i locali del Terminal bus. La Polizia ha emesso un decreto di espulsione con contestuale provvedimento di trattenimento e successivo accompagnamento presso un centro di permanenza e rimpiatrio (CPR) situato in un’altra regione dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale.