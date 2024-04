Maestrale: professore di Spilinga lascia i domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro – decidendo su rinvio della Cassazione – ha annullato la misura cautelare nei confronti di Giuseppe Pugliese, 73 anni, di Spilinga, alias “Professore”, coinvolto nell’operazione Maestrale. Pugliese – difeso dagli avvocati Antonio Porcelli e Valerio Vianello Accorretti (sostituito in udienza dall’avvocato Giorgio Vianello Accorretti) – ha pertanto lasciato gli arresti domiciliari. E’ accusato di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, in concorso con il boss di Limbadi Luigi Mancuso, Francesco Barbieri e Domenico Cichello. L’incensuratezza di Pugliese, insegnante da una vita, l’età e la risalenza al 2019 della condotta contestata hanno portato il Riesame a ritenere non attuali le esigenze cautelari e da qui l’annullamento della misura cautelare e il ritorno in libertà. E’ attualmente imputato dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia.

