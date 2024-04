Narcotraffico: Riesame annulla misura cautelare per Michele Silvano Mazzeo di Mileto

Michele Silvano Mazzeo

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, accogliendo la tesi difensiva presentata dagli avvocati Giuseppe Di Renzo, Pamela Tassone e Mauro Lanzo, ha annullato la misura cautelare della detenzione in carcere per Michele Silvano Mazzeo, 52 anni, di Mileto. Mazzeo era finito al centro dell’inchiesta per narcotraffico nel nuovo troncone “Maestrale-Carthago” della Dda di Catanzaro che, nei giorni scorsi, ha portato all’esecuzione della misura in carcere per 11 persone. Michele Silvano Mazzeo è indagato per il reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico con ruolo apicale in quanto ritenuto fornitore del clan Soriano di Filandari. La difesa ha sostenuto la tesi della perenzione della misura in ordine alla contestazione a catena ed in violazione dell’art. 297 cpp. Michele Silvano Mazzeo si trova sotto processo dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia e resta detenuto per altra operazione. Il 28 marzo scorso è stato condannato in appello a 8 anni e 2 mesi nel processo nato dall’operazione Rimpiazzo.

LEGGI ANCHE: Maestrale-Carthago: Cassazione lascia in carcere Nazzareno Prostamo di Mileto

‘Ndrangheta: confiscati beni per un milione di euro nel Vibonese, nel Lametino e nel Catanzarese