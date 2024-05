Polizia: nuovo direttore per la Scuola Allievi Agenti di Vibo

Pasquale Ciocca

Dopo un periodo iniziale svolto in missione, Pasquale Ciocca assume da oggi l’incarico di direttore della Scuola Allievi Agenti “Andrea Campagna” di Vibo Valentia in sostituzione del primo dirigente Stefano Dodaro chiamato ad altri importanti impegni. Il direttore Pasquale Ciocca, 54 anni, molisano di nascita ma ormai in Calabria da oltre vent’anni, arriva alla Scuola “Andrea Campagna” dopo una lunga esperienza nella Polizia Stradale per essere stato comandante delle Sezioni di Vibo Valentia, Cosenza e Reggio Calabria. Metterà la sua esperienza al servizio della Caserma di Piazza Domenico Taverna che si estende su una superficie di oltre 80.000 metri quadrati, con 17 fabbricati, istituita nel 1985 come Scuola di formazione e già Reparto celere; il compendio ospita anche il Reparto Prevenzione Crimine Calabria, la Squadra cinofila della Questura di Vibo Valentia e il Gruppo Sportivo Fiamme Oro sezione giovanile. La formazione impartita è rivolta principalmente ai corsi per allievi agenti, con intere generazioni di poliziotti transitati dalle aule di Vibo Valentia, curando anche la formazione per i vice sovrintendenti e i vice ispettori a seguito delle recenti riforme delle qualifiche nella Polizia di Stato. Di recente la Scuola Allievi Agenti “Andrea Campagna” è stata individuata dal Capo della Polizia quale sede dei corsi “Operatore cyber” per la specializzazione degli appartenenti alla polizia postale al fine di garantire incisività nelle attività di cybersicurezza che sono quotidianamente chiamati ad assolvere e ospita le sedute di aggiornamento per la Polizia Stradale. Sinceri auguri di buon lavoro al neo direttore Pasquale Ciocca giungono anche dal prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco e dal procuratore Capo Camillo Falvo.

