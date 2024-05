Auto in fiamme a Mileto, indagano i carabinieri

Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce sull’incendio di una Peugeot 106 parcheggiata in via F. Lo Iacono a Mileto. Per spegnere le fiamme sono intervenuti la scorsa notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Nonostante l’intervento, l’auto è andata completamente distrutta. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini di alcune telecamere a circuito chiuso poste all’esterno di alcune abitazioni vicine al luogo dell’incendio.