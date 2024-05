Operazione Recovery: 142 arresti per a Cosenza e in altri centri

Dall’alba di questa mattina a Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, il personale delle Squadre Mobili delle Questure di Cosenza e Catanzaro, della Sisco di Catanzaro e dello Sco, i Finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza, con il Gico del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e lo Scico di Roma, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 142 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, nei loro confronti, tra cui, rispettivamente, associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, nonché in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. L’inchiesta ricostruisce i canali di approvvigionamento della droga: Sibaritide, Campania, Reggino. Tra le persone oggetto di misure restrittive vi sono il boss ergastolano Francesco Patitucci e il suo braccio destro Roberto Porcaro, protagonista lo scorso anno di una finta collaborazione con la giustizia. I dettagli verranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11,00 del 14 maggio 2024, presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.

In carcere:

Cosimo Abbruzzese detto Cocchino

Salvatore Ariello

Luigi Avolio

Bruno Bartolomeo

Giuseppe Bartolomeo detto Geppino

Gaetano Bartone

Antonio Basile

Enzo Bertocco

Antonio Bevilacqua detto il Topo

Leonardo Bevilacqua

Carlo Bruno

Dimitri Bruno

Umberto Cacozza

Francesco Bruno Calvelli

Pietro Capalbo

Antonio Caputo detto Totonno

Giuseppe Caputo

Vincenzo Caputo

Augusto Cardamone

Giuseppe Carolei

Simone Carrieri

Giuliano Caruso

Stefano Carolei

Luisiana Castiglia

William Castiglia

Fabio Ciarlo

Egidio Cipolla

Fabiano Ciranno

Umberto Franco Conforti

Marco D’Alessandro

Adolfo D’Ambrosio

Pamela D’Ambrosio

Andrea D’Elia

Attilio D’Elia detto Cristian

Massimiliano D’Elia

Valentino De Francesco

Maurizio Della Cananea

Francesco Costantino De Luca

Pietro De Marci detto Coccobill

Maria De Rose

Mattia De Rose

Armando De Vuono

Vanessa De Vuono

Michele Di Puppo

Paolo Elia

Immacolata Erra

Manuel Esposito

Gianluca Fantasia

Simone Ferrise

Marco Foggetti

Luigi Antonio Capalbo

Cristian Giordano

Francesco Gentile

Pasquale Germano

Silvia Guido

Giuseppe Gozzi

Pierpaolo Guzzo

Antonio Illuminato

Francesco La Cava

Giuseppe La Cava

Salvatore La Cava

Rolando Liguori

Massimiliano Lo Polito

Nadia Lo Polito

Marco Lucanto

Francesco Marchiotti

Pietro Mazza detto Giampiero

Alessandro Meduri

Antonio Meduri alias Paciottino

Filippo Meduri

Francesco Meduri

Pietrangelo Meduri

Ottavio Mignolo

Daniela Monaco

Kevin Montalto

Ivan Montualdista

Antonio Morrone

Francesco Mosciaro

Tatjana Natale

Stefano Noblea

Pamela Falvo Occhiuto

Cristian Pati

Karim Pati

Rosina Pati

Salvatore Pati

Francesco Patitucci

Vittorio Pino

Mario Piromallo

Roberto Porcaro

Diego Porco

Angelina Presta

Massimiliano Presta

Giuseppe Provenzano detto Tolli Tolli

Andrea Pugliese

Cesare Quarta

Paolo Recchia

Michele Rende

Filippo Maria Rende Granata

Andrea Rudisi

Michele Rudisi

Antonio Segreti

Alfredo Sirufo

Gianfranco Sganga

Luca Trotta

Alberto Turboli

William Zupo

Franco Zupo

Agli arresti domiciliari: