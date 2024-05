Cronaca ‘Ndrangheta War, stasera l’ultima puntata della seconda stagione di Mammasantissima – Video La prima e la seconda guerra di 'ndrangheta, la nascita della Superloggia e della Santa. Anche di questo si occuperà la trasmissione condotta da Pietro Comito in onda questa sera alle 21.30 su LaC Tv

‘Ndrangheta War: la prima guerra di ‘ndrangheta, la seconda guerra di ‘ndrangheta. Infine la nascita della cosiddetta Superloggia e della Santa, che dai moti di Reggio Calabria accompagnò il crimine organizzato calabrese a stringere rapporti inconfessabili con apparati deviati della massoneria e delle istituzioni per «destabilizzare lo Stato», così come ebbe modo di spiegare ai magistrati il pentito Filippo Barreca. È di questo che si occuperà l’ultima puntata della seconda stagione di Mammasantissima, il format scritto e condotto da Pietro Comito e prodotto da Diemmecom, in onda questa sera alle 21.30 su LaC Tv e su tutte le piattaforme del network LaC.

Nel corso della puntata, dedicata alla memoria di Bruno Giordano, una delle più alte espressioni della magistratura calabrese, prematuramente scomparso, in prima linea nella stagione della seconda guerra di ‘ndrangheta. Proprio di Giordano la trasmissione proporrà stralci di una sua intervista, unitamemente alle memorie di un altro grande magistrato, oggi in quiescenza, Salvatore Boemi, che racconterà la genesi del primo maxiprocesso alla nuova ‘ndrangheta, che fu importante per la Calabria e nella storia della lotta alle mafie, quanto il maxiprocesso di Palermo per Cosa nostra. Nel corso della puntata, poi, altre interviste e contributi esclusivi: interrogatori, fonoregistrazioni, intercettazioni, filmati d’epoca. Ultimo appuntamento, dunque, con Mammasantissima, da non perdere.

Dove vedere Mammasantissima

Mammasantissima andrà in onda questa sera, martedì alle 21:30, su LaC Tv.