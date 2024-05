Il Riesame riduce a due milioni di euro il sequestro per clinica privata di Vibo

Il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia (presidente Barbara Borelli, giudici Giulia Conti e Rosamaria Pisano) ha annullato il decreto emesso dal gip nei confronti della “Villa dei gerani srl” e di Guido Rigazzi, attuale legale rappresentante della clinica con sede a Vibo limitatamente “alle condotte consumate antecedentemente alla data del 14 maggio 2018” e per l’effetto ha ridotto l’importo del sequestro ammontante a 9 milioni di euro, effettuato dalla Guardia di finanza il 24 aprile scorso, fino alla concorrenza di 2.826.508,00 euro. Annullato poi il sequestro emesso nei confronti di Cesare Curatola, disponendo nei confronti di quest’ultimo – precedente amministratore della clinica – la restituzione di quanto in precedenza sequestrato. Guido Rigazzi è difeso dall’avvocato Giuseppe Arcuri, Villa dei gerani srl dagli avvocati Vincenzo Trungadi e Agostino Caridà, Cesare Curatola dall’avvocato Antonello Fuscà. Secondo la Procura di Vibo e la Guardia di finanza la clinica Villa Gerani avrebbe che per circa dieci anni fornito ai propri pazienti prestazioni oculistiche senza autorizzazioni. Il reato ipotizzato – e contestato dai difensori – è quello di truffa.

LEGGI ANCHE: Truffa all’Asp di Vibo: due indagati e sequestro preventivo da 9 milioni di euro a clinica privata