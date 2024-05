Porto turistico di Paola tra i più grandi della Calabria, il sindaco Politano: «Progetto che deve vederci uniti»

L’obiettivo è ambizioso, degno di una grande impresa: realizzare Paola uno dei porti turistici più grandi della Calabria. Di ritorno da Milano, all’indomani della presentazione del project financing per la realizzazione del porto turistico San Francesco di Paola, il sindaco Giovanni Politano mette in evidenza come «è aumentata la consapevolezza di quanto quest’opera sia strategica per il futuro della città e di tutto il comprensorio. Una consapevolezza che è anche della Regione Calabria, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa, grazie anche all’interessamento del presidente Roberto Occhiuto».

Il sindaco Politano: «Il porto porterà più lavoro e turismo»

«Il dialogo che stiamo portando avanti con Fs sistemi urbani e con altri investitori ci fa comprendere quella che è l’opportunità che ha di fronte la nostra Città – spiega Politano – E vorrei rivolgermi ai miei concittadini, con un messaggio di unità: questo è un momento cruciale per Paola e vorrei sottolineare l’importanza di lavorare insieme per garantire il successo di questa iniziativa. Come amministratore, comprendo le preoccupazioni e le domande che possono sorgere riguardo alle procedure di gara d’appalto ed all’affidamento dell’opera, ma proprio in virtù di questo abbiamo siglato un protocollo di legalità con la Prefettura. Tutti gli affidamenti superiori ai 10mila euro, pertanto, vengono analizzati e controllati da loro. Tuttavia, vorrei enfatizzare che questo progetto non è solo un investimento nell’infrastruttura, ma anche un’opportunità per il progresso e lo sviluppo della nostra comunità nel suo complesso. Per tale motivo, è fondamentale che tutti noi ci uniamo e remiamo nella stessa direzione. Dobbiamo concentrarci sui vantaggi che il porto turistico porterà alla nostra Città: la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo del turismo locale e l’incremento dell’attrattiva per gli investimenti nella nostra regione».

E ancora: «Invito quindi ciascun cittadino a sostenere attivamente questo progetto, a essere parte del dialogo e dell’azione che porteranno alla sua realizzazione – conclude il sindaco Politano -. È solo collaborando e lavorando insieme che possiamo trasformare questa visione in realtà e costruire un futuro migliore per tutti noi. Insieme, possiamo fare grandi cose».