È morto il papà del vicedirettore di LaC News24 Pablo Petrasso, il cordoglio del network

Si è spento questa mattina a Cosenza Giacomo Petrasso, papà di Pablo, vicedirettore di LaC News24. Per tutti Giacomino, aveva 76 anni ed era malato da qualche tempo. Per più di 20 anni ha lavorato nella storica industria di abbigliamento Valentini di Montalto Uffugo, poi come agente di commercio. Oltre al nostro collega Pablo, lascia la figlia Ylenia e la compagna Silvana. I funerali si terranno domani, 4 giugno, alle 17 nella chiesa della Beatissima Vergine di Lourdes a Roges di Rende.

A Pablo e a tutta la sua famiglia il cordoglio e la vicinanza dell’editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore strategico Paola Bottero, del direttore responsabile Alessandro Russo, del direttore di rete Franco Cilurzo e di tutta la redazione del network LaC.

«Sono fortemente vicino a Pablo Petrasso, nostro vicedirettore e alla sua famiglia per la perdita del caro papà .

Sui genitori scriviamo il nostro nome sin dalla nascita e lo portiamo per sempre con i valori che essi ci lasciano» – così il presidente del gruppo editoriale Domenico Maduli.