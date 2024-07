Vibo, multa a un bar per una tettoia abusiva. Sequestrati 250 chili di frutta a ambulante

In entrambi i casi sono state elevate sanzioni per oltre 5mila euro. I due interventi rientrano nei controlli avviati dalla Polizia Locale nel settore commerciale

Nel fine settimana la Polizia Locale di Vibo Valentia ha intensificato i controlli nel settore commerciale e con due separati interventi ha provveduto a sequestrare frutta ad un ambulante abusivo e a ispezionare un’attività commerciale riscontrando irregolarità. In particolare, durante il servizio di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, personale della polizia locale ha notato un ambulante intento a vendere frutta in una delle arterie stradali principali della città. Dai controlli è emerso che il venditore era privo di qualsiasi titolo autorizzativo alla vendita e pertanto è stata elevata una sanzione di 5.164 euro; sequestrati inoltre 250 chili di frutta priva di tracciabilità, quindi previa verifica della locale Asp, e si è provveduto a distruggerla.

Il secondo intervento si è concentrato su un noto bar-pasticceria della città che negli ultimi giorni aveva realizzato una tettoia adibita con tavolini e sedie. L’ispezione ha permesso di accertare che il titolare aveva così ampliato la propria superficie di vendita per somministrare alimenti e bevande in modo abusivo. Pertanto è stato elevata una sanzione ammnistrativa pari ad 5.164 euro ed è stata sospesa la somministrazione di alimenti e bevande nella porzione bar-pasticceria abusivamente ampliato. Questi interventi della Polizia locale nel fine settimana si aggiungono a quelli rivolti al rispetto del Codice della Strada, registrando così sanzioni amministrative pecuniarie per circa 10.900 euro.