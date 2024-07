Ritrovato l’80enne di Mileto disperso: riconosciuto da un suo concittadino mentre vagava nella stazione di Lamezia

Ritrovato Domenico Solano, l’80enne di Mileto di cui non si avevano più notizie da 4 giorni. L’anziano è stato notato mentre vagava alla stazione di Lamezia da un suo concittadino che ha avvertito i familiari. Ex dipendente della Provincia di Vibo in pensione, Solano per alcuni anni ha svolto servizio anche al Museo statale di Mileto. È sposato e ha quattro figli. In seguito alla sua scomparsa, oggi la Prefettura di Vibo aveva attivato il protocollo di ricerca.

Secondo le informazioni raccolte nel corso della giornata, Solano aveva intenzione di raggiungere i nipoti ad Alessandria, in Piemonte. Non è però mai arrivato a destinazione e i familiari hanno provveduto a lanciare l’allarme.