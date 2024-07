Incidente sulla strada per Triparni, scontro fra 3 mezzi: tra le persone coinvolte anche un bimbo di pochi mesi

Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio lungo la strada provinciale numero 11 per Triparni. A scontrarsi ben tre mezzi, un van da nove posti e due automobili. Sono una decina le persone coinvolte tra cui anche un bimbo di pochi mesi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 di Vibo Valentia. Diversi gli occupanti dei tre mezzi che hanno riportato ferite e traumi, per fortuna tutti lievi, secondo quanto si apprende. Tra i feriti, alcuni cittadini australiani con origini calabresi che si trovano in zona per il periodo estivo.