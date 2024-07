«Proteggete il pentito Emanuele Mancuso e la sua bimba»: la segnalazione alla Dda di Catanzaro dopo il video su Tik Tok

L’avvocato di Emanuele Mancuso, Antonia Nicolini, ha segnalato il video alla Dda di Catanzaro lo scorso 23 luglio. Il legale ha specificato di agire «a tutela dell’incolumità fisica» di Mancuso e della sua bimba piccola. La denuncia riguarda un filmato di pochi secondi postato sul social network Tik Tok sul profilo di tale Lupin3. Riporta le foto di quattro collaboratori di giustizia: Emanuele Mancuso, nato in uno dei più numerosi e potenti casati di ‘ndrangheta; Marco Raduano, ex boss della mafia del Gargano; Salvatore Privitera, catanese vicino alle famiglie di mafia Santapaola-Ercolano; Vincenzo Pasquino, ex broker del narcotraffico radicato a Volpiano ma legato alle cosche di Platì. In sottofondo si sente uno stralcio del brano “Il capo dei capi” di Teresa Merante.

La frase minacciosa: «Hocu u vabbampa»

In alto la dicitura: «“Non reggono il carcere”. Chi sono i giovani boss che hanno deciso di collaborare», mentre la canzone che inneggia a Totò Riina fa quasi da contraltare: «La galera era molto dura ma per Totò era villeggiatura». Un lavoro confezionato ad arte a voler sottolineare che i giovani rampolli della mafia contemporanea non hanno la tempra dei loro predecessori, non reggono il carcere e questo li spinge a collaborare. A coronare il tutto la scritta, in basso, in dialetto calabrese, tutta in maiuscolo: Hocu u vabbampa. Tradotto sta più o meno per: che il fuoco vi divori. Decisamente non un messaggio benaugurante.

Dall’articolo sui «ribelli della mafia» al video su Tik Tok

Il video è stato postato all’indomani della pubblicazione su La Stampa di un articolo che parla dei «ribelli della mafia» e cita, tra gli altri, i quattro collaboratori presenti nel video su Tik Tok, ai quali, guarda caso, dedica le foto con le didascalie. L’articolo riporta gli interventi di vecchi boss ancora in pectore che affermano che «non ci sono più i mafiosi di una volta» e che i giovani «non reggono più il carcere, non se lo vogliono fare». Allo stesso tempo, però, si afferma che «qualcosa di più

dell’esclusiva propria convenienza (che pure esiste) si intravede dietro queste scelte…».

Così, mentre l’articolo del quotidiano torinese dà una connotazione positiva al fatto che le giovani leve della criminalità organizzata, da colonne per il futuro delle cosche abbiano deciso di diventare «la dinamite per far saltare in aria almeno un pezzo di passato», il video su Tik Tok li taccia come uomini deboli rispetto ai boss del passato, una connotazione negativa nel linguaggio mafioso, e augura loro una fine atroce. Continua a leggere su LaC News24.