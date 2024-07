«Acqua ancora non potabile ma può essere utilizzata per l’igiene personale»: il sindaco di Vibo revoca in parte l’ordinanza di divieto

È quanto si legge in un nuovo documento a firma di Enzo Romeo: «Le analisi dimostrano come l'emergenza stia progressivamente rientrando»

Il sindaco del Comune di Vibo Valentia, Enzo Romeo, con nuova ordinanza, ha parzialmente revocato la n. 21 del 24/07/2024 con la quale si vietava l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e umani a Vibo Valentia centro, Vibo Marina e Piscopio.

«Alla luce dei nuovi campionamenti effettuati da Sorical e comunicati all’ente questa mattina – afferma il primo cittadino – ho deciso di revocare in parte i divieti imposti dalla precedente ordinanza. I risultati dimostrano come la situazione di superamento dei parametri sia progressivamente rientrata. Ancora non siamo nelle condizioni di revocare totalmente l’ordinanza 21, ma siamo fiduciosi di poterlo fare a breve, non appena l’Azienda sanitaria provinciale ci comunicherà gli esiti delle analisi dell’Arpacal».

In virtù di quanto disposto dalla nuova ordinanza, per i cittadini di Vibo Valentia, Vibo Marina e Piscopio: