Tropea, s’introduce in casa dell’ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

I poliziotti lo hanno sorpreso all'interno dell'abitazione, in assenza della donna vittima di maltrattamenti in famiglia. Subito sono scattate le manette

Gli agenti della Polizia di Stato di Tropea hanno arrestato in flagranza di reato di un uomo che, già destinatario di un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex moglie, vittima di maltrattamenti in famiglia, si era introdotto nell’abitazione della donna quando questa era assente.

L’intervento ha avuto origine dalle anomalie notate dagli agenti dall’esterno dell’abitazione della donna, oggetto di attenzione nel corso della vigilanza del territorio. Hanno quindi deciso di andare a controllare più approfonditamente all’interno della proprietà, per verificare che non vi fossero situazioni di pericolo. Con sorpresa degli stessi poliziotti, dopo aver bussato alla porta, all’interno dell’abitazione della donna è stato trovato proprio l’uomo destinatario del provvedimento di divieto di avvicinamento, in assenza della ex moglie.

All’esito di preliminari attività investigative, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia, per l’uomo è scattato l’arresto per la violazione del provvedimento dell’autorità giudiziaria.