Il viaggio nella storia dei Bronzi di Riace rivive a Pizzo: tecnologie 3D, attori e narratori per celebrare i 50 anni dal ritrovamento

Il 27 agosto uno spettacolo unico organizzato dall'Accademia dei Caccuriani animerà il Castello Aragonese per raccontare in maniera immersiva queste millenarie icone dell'arte e della cultura

di Anna Ossequio

L’Accademia dei Caccuriani, rinomata per il suo impegno nella promozione della cultura e per il prestigioso Premio Letterario, si prepara a incantare il pubblico con un suggestivo progetto. In occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, l’Accademia presenta “Il Viaggio dei Bronzi di Riace,” uno spettacolo immersivo che trasporterà gli spettatori nel cuore dell’antica Grecia e che si svolgerà a Pizzo Calabro al Castello Aragonese il prossimo 27 agosto alle ore 21.

Conosciuta per il prestigioso Premio Letterario, l’Accademia dei Caccuriani dimostra ancora una volta la sua capacità di unire la passione per la cultura alla voglia di innovare. Lo spettacolo sui Bronzi di Riace è un esempio lampante di come sia possibile rendere la storia affascinante e accessibile a tutti, attraverso un percorso multidisciplinare che coniuga musica, teatro, scienza e immagini.

Un’occasione per celebrare la cultura

Lo spettacolo ci porterà alla scoperta di queste icone dell’antichità, svelandoci i misteri che le circondano e i dettagli più affascinanti della loro storia. Attraverso un racconto coinvolgente, saremo trasportati dalle profondità marine fino ai giorni nostri, rivivendo le tappe fondamentali di questo straordinario ritrovamento. Lo spettacolo sui Bronzi di Riace è un’opportunità unica per celebrare un patrimonio inestimabile e per avvicinare un pubblico sempre più vasto al mondo dell’arte e della storia, rendendola accessibile e affascinante per ogni spettatore.

Dalle leggende che avvolgono il loro ritrovamento, alle più recenti scoperte scientifiche, lo spettacolo ci guiderà attraverso un percorso che ripercorrerà le tappe fondamentali di questo straordinario viaggio. Scopriremo le tecniche utilizzate per la loro realizzazione, le ipotesi sulla loro origine e il loro significato simbolico.

Esperienza totalizzante

Dunque, “Il Viaggio dei Bronzi di Riace” non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza totalizzante. Le musiche originali, composte appositamente per l’occasione, creeranno un’atmosfera suggestiva, trasportandoci nell’antica Grecia. Le proiezioni video ci mostreranno immagini dettagliate dei Bronzi, permettendoci di ammirarne la bellezza e la perfezione.

Grazie al genio di Daniele Castrizio, uno dei massimi esperti mondiali dei Bronzi, lo spettatore verrà catapultato in un viaggio affascinante attraverso i secoli. Con un’analisi scientifica rigorosa e dettagliata, Castrizio svelerà i misteri che avvolgono le due statue, presentando al pubblico le prove e le testimonianze raccolte in oltre quarant’anni di studi.

Ma lo spettacolo non si limita a una semplice lezione di storia: grazie a un copione avvincente, musiche originali e proiezioni suggestive, la narrazione si trasformerà in un’esperienza emozionante. Sul palco, attori e musicisti daranno vita alla storia dei guerrieri di bronzo, riportando in vita un’epoca lontana e misteriosa. Ogni dettaglio, ogni gesto, ogni parola è studiato per trasmettere al pubblico l’emozione e la bellezza di un’opera d’arte senza tempo.

La conduzione dello spettacolo è a cura del giornalista Paolo Di Giannantonio, che lega assieme tutte le varie parti dello spettacolo multidisciplinare. L’orazione esplicativa ed approfondita del prof. Daniele Castrizio, che illustra nei dettagli tutte le ricerche e le scoperte fatte in questi 50 anni dal loro ritrovamento. Le musiche e il canto dal vivo del Musicantore Fulvio Cama, con i suoi strumenti etnici arcaici e le sonorità, che partono dal mondo magno-greco e si contaminano in una world music contemporanea, passando attraverso le musiche medioevali. Il video racconto del Visual Designer Saverio Autellitano che è una vera e propria immersione nel mondo cinematografico con le ricostruzioni tridimensionali che restituiscono lo stato originario delle statue e le emozionanti immagini che accompagnano tutto lo spettacolo. Gli interventi teatrali saranno dell’attrice Annalisa Insardà.

Un viaggio lungo 2.500 anni

Il progetto si propone di offrire una visione storico-culturale coinvolgente, che mette in luce due capolavori bronzei del V secolo a.C., fortunatamente giunti fino a noi. Attraverso un percorso guidato, lo spettacolo esplora i luoghi e i personaggi che animano una storia ricca di fascino e mistero. L’evento si arricchisce di elementi teatrali, musica dal vivo e narrazione video, trasportando il pubblico in un viaggio che unisce l’antichità e la modernità, grazie alle tecniche più innovative della Public History per la divulgazione archeologica.

Lo spettacolo “Il Viaggio dei Bronzi di Riace” è un’esperienza multisensoriale che si svolge in 75 minuti, combinando teatro, musica, e tecnologia per raccontare la straordinaria storia dei celebri capolavori bronzei del V secolo a.C. In scena, un conduttore interagisce con un Professore archeologo, che illustra la sua ricerca sui Bronzi con un linguaggio accessibile ma rigorosamente scientifico.

Accanto a loro, un musicantore, nelle vesti di un antico aedo, riporta in vita la magia delle statue attraverso la musica e il canto, narrando la loro creazione, il loro ruolo nella storia artistica, e infine il loro ritrovamento nelle acque del Mar Jonio dopo 2500 anni.

Il viaggio è ulteriormente arricchito da un videoracconto con ricostruzioni in 3D, che guida gli spettatori in un’avventura epica e affascinante, utilizzando le più avanzate tecnologie multimediali per rendere la storia accessibile e coinvolgente. Questo spettacolo non è solo un omaggio ai Bronzi di Riace, ma anche una celebrazione della storia, dell’arte, e delle scoperte che ci collegano al passato.