Tropea, ragazzo si arrampica sullo scoglio di Santa Maria dell’Isola e non riesce a scendere: salvato dai vigili del fuoco

Piccola disavventura questo pomeriggio a Tropea per un ragazzo che aveva deciso di arrampicarsi sulla scogliera vicino la Grotta del Palombaro. Il giovane aveva raggiunto l’altezza di circa 15 metri per rimanere poi però bloccato in preda al panico, senza riuscire in alcun modo a tornare indietro. A quel punto ha chiesto aiuto al bagnino del vicino lido balneare che ha allertato tramite il NUE 112 i vigili del fuoco.

Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia – operanti presso il Distaccamento di Ricadi ed il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) – raggiungendo Santa Maria dell’Isola e prestando soccorso al ragazzo attraverso l’utilizzo della scala italiana abbinata a tecniche SAF, riuscendo dapprima a raggiungere il ragazzo e poi a portarlo in sicurezza a terra.