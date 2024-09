Parghelia, nascondeva una busta di marijuana nel comodino: arrestato

La droga tenuta nascosta nel comodino: per questo motivo un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi a Parghelia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A scoprirlo i poliziotti della Squadra mobile di Vibo Valentia e del Posto fisso di Tropea che hanno effettuato una perquisizione nei confronti dell’uomo.

L’attività ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione ed in particolare nella camera da letto, occultata nel cassetto del comodino, una busta contenente 90 grammi di marijuana. All’interno degli altri vani sono stati, inoltre, rinvenuti un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, circostanze che hanno indotto a ritenere che l’uomo fosse dedito allo spaccio della marijuana ritrovata.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità giudiziaria. Nella mattinata del 31 agosto, il gip presso il tribunale di Vibo Valentia, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.