Un Biodistretto che abbraccia le Serre e la Locride: passi in avanti verso l’istituzione ufficiale

Le quattro istituzioni del Biodistretto

Nella sede del Parco naturale regionale delle Serre si è tenuto ieri un incontro «finalizzato a definire i prossimi, necessari e concreti, atti ufficiali per la costituzione del Biodistretto da parte dei soggetti che costituivano il Comitato promotore. Presenti il Parco delle Serre, in qualità di soggetto capofila, rappresentato dal commissario straordinario Alfonso Grillo, il presidente del Gal delle Serre calabresi Marziale Battaglia, il presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo ed il presidente del Gal Terre Locridee Francesco Macri». Questo è quanto hanno fatto sapere in una nota dal Parco naturale regionale delle Serre.

«Le quattro istituzioni che condividono un percorso di crescita che sposa la strategia dello sviluppo locale legato alla sostenibilità – prosegue il documento -, hanno sottolineato l’importanza di lanciare, in un territorio che abbraccia tre province e gran parte della Calabria centrale, l’idea di un modello rispettoso dell’ambiente guardando alla produzione biologica come volano di sviluppo di una realtà agricola in grado di proporsi sul mercato europeo sempre più esigente. L’idea è quella di creare una strategia basata su relazioni forti tra aziende bio e comunità locali, finalizzata a garantire il consumatore in primis e nel contempo attivare una economia agricola locale di tipo biologico».

«L’intervento, finanziato nell’ambito delle Strategie per le aree interne-versante Ionico Serre, prevede la realizzazione di interventi che portino alla costituzione di un Biodistretto che promuova le produzioni di qualità presenti nell’area protetta delle Serre e nei territori limitrofi ricompresi nel territorio del tre Gal. Nella seduta è stato approvato il Piano degli interventi e le azioni necessarie per avviare le attività e si è dato di fatto avvio al progetto».