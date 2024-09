Intimidazione all’Acetaria Scarl di Porto Salvo, macchinari danneggiati e produzione ferma. La solidarietà del sindaco

Crescono gli episodi di criminalità nel Vibonese. L’ultima vicenda coinvolge l’Acetaria Scarl, operante nel settore ortofrutticolo con sede nella zona industriale di Porto Salvo. Da quanto contenuto in una nota di solidarietà diramata dal sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, la realtà produttiva «nei giorni scorsi, ha subito quella che appare come una pesante intimidazione». Ignoti, «si sono introdotti nell’azienda danneggiando i macchinari e compromettendo per alcuni giorni la produzione».

Per il primo cittadino, si tratta di «un’azione criminale che va stigmatizzata con fermezza, figlia evidentemente di una sub-cultura mafiosa che bisogna combattere in ogni luogo e con determinazione. A tutti i dipendenti ed all’amministrazione della Acetaria Scarl – chiosa il sindaco Romeo -giungano i miei sentimenti di vicinanza e solidarietà».