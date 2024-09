Ricadi, muore 74enne travolto da una motozappa mentre lavora nel giardino di casa: la tragedia sotto gli occhi del figlio

L’incidente a San Nicolò. Vani i tentativi di soccorso messi in atto dagli operatori intervenuti sul posto

Tragico incidente a San Nicolò di Ricadi. A.M., 74 anni, è morto mentre lavorava nel giardino di casa con una motozappa. Da quanto emerge, l’anziano, originario di San Calogero, è deceduto davanti agli occhi del figlio dopo essere stato travolto dall’attrezzo agricolo. All’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’era già nulla da fare.