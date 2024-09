Vanno a funghi e si perdono nei boschi delle Serre, in due rintracciati dai vigili del fuoco

Due persone sono state rintracciate e messe in sicurezza dai vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, dopo che si erano perse nel bosco tra Arena e Serra San Bruno mentre erano alla ricerca di funghi. La sala operativa è stata allertata intorno alle ore 18 con una telefonata da parte dei due malcapitati tramite il Nue (numero unico emergenza).

L’operatore, dopo averli rassicurati, è riuscito a farsi inviare le coordinate della posizione in cui si trovavano ed ha inviato sul posto la squadra operativa di Serra San Bruno.

Dopo aver individuato il posto in cui si trovavano i vigili del fuoco hanno raggiunto i due dispersi e, dopo essersi accertati che gli stessi erano in buone condizioni, con l’ausilio di un fuoristrada li hanno accompagnati in prossimità della loro autovettura.