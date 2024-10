Incendio e treno bloccato di notte in galleria: questo lo scenario simulato per l’esercitazione d’emergenza sulla linea Vibo Pizzo-Mileto

Le operazioni di addestramento e verifica dei protocolli di sicurezza si terranno tra il 4 e il 5 novembre. La circolazione ferroviaria non subirà alcuna variazione e per l'utenza non ci saranno disagi

Nella notte tra il 4 e 5 novembre, coordinata dalla Prefettura di Vibo Valentia, sarà effettuata un’esercitazione di emergenza ferroviaria nella galleria Francica, sulla linea Battipaglia – Reggio Calabria, nella tratta Vibo Pizzo – Mileto. È prevista la partecipazione di personale di Rete ferroviaria italiana, Trenitalia e Fs Security, Carabinieri, Questura, Guardia di finanza, Polizia stradale, Polfer, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Suem 118, Provincia, Protezione civile della Regione Calabria, Comune di Mileto, Croce rossa italiana e associazioni di volontariato.

«Lo scenario di crisi – ha fatto sapere la setta Prefettura in un comunicato stampa – prevede che un treno viaggiatori, partito durante la notte dalla stazione di Mileto e diretto a Lamezia Terme Centrale, si arresti dopo aver impattato con un ostacolo all’interno della galleria Francica sita nel territorio comunale di Mileto. A seguito dell’impatto e al successivo sviluppo di un incendio, i viaggiatori a bordo lamentano difficoltà respiratorie. Alle ore 23 del 4 Novembre 2024, presieduto dal prefetto di Vibo, Paolo Giovanni Grieco, sarà convocato nell’Ufficio territoriale di governo il Ccs (Centro coordinamento soccorsi) al fine di coordinare le operazioni dei soccorsi. In ragione della prevista attività di Protezione civile in orario notturno – ha poi concluso la Prefettura di Vibo -, la circolazione ferroviaria non subirà alcuna variazione e pertanto l’utenza non subirà alcun disagio».