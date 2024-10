Fermato con 12 chili di cocaina, chiesta la condanna per un 40enne di Nicotera

Sei anni e ventiseimila euro di multa. Questa la condanna chiesta dalla Procura di Palmi nei confronti di Fabio D’Amico, 40 anni, di Preitoni, frazione di Nicotera, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il processo si sta svolgendo con rito abbreviato e quindi la richiesta del pm tiene conto dello sconto di pena di un terzo. In particolare nel marzo scorso Fabio D’Amico è stato fermato dai carabinieri nel territorio comunale di San Giorgio Morgeto – dopo un inseguimento – mentre trasportava in auto 12 chili e 700 grammi di cocaina contenuta in undici panetti del peso di un chilo ciascuno (1,150 Kg circa) riportanti un codice stampato dentro e fuori, nascosti all’interno di un estintore a polvere di 50 chili.

A Fabio D’Amico – difeso dall’avvocato Francesco Capria che discuterà per il proprio assistito il 4 dicembre prossimo – viene contestata anche l’aggravante dell’ingente quantità di stupefacente. I carabinieri ritengono che l’auto condotta da D’Amico fosse preceduta da altra vettura che faceva da staffetta. Ad un bivio le due auto si sarebbero quindi divise ed i militari dell’Arma hanno deciso di inseguire quella del 40enne di Nicotera trovato con l’ingente quantitativo di cocaina. Fabio D’Amico si trova attualmente detenuto in carcere.