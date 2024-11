San Costantino, durante la lite spunta il coltello: ferito un 58enne, già individuato l’aggressore

Grave fatto di cronaca a San Costantino Calabro. Si tratta, nello specifico, di un accoltellamento avvenuto verso le 12 circa. Alla base ci sarebbero dei futili motivi sfociati in una lite. Vittima dell’accaduto il 58enne C.L., operaio di una ditta del luogo conosciuto e stimato da tutti in paese.

A causa delle ferite riportate nel corso dell’aggressione il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita nonostante quanto accaduto avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche.

Sul posto, a svolgere i rilievi e le indagini del caso sono accorsi gli uomini della Polizia di Stato. Da quanto si apprende, l’autore del grave atto criminoso sarebbe già stato individuato. Sì tratterebbe di un 50enne, anch’egli abitante di San Costantino Calabro.