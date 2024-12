Armi e droga, i carabinieri di Mileto e Francica arrestano due persone trovate in possesso di pistole, proiettili e cocaina

Prosegue incessante l’attività del Comando provinciale dei carabinieri per il controllo del territorio, secondo le direttive impartite dal procuratore Camillo Falvo, mirate a contrastare il diffuso fenomeno della detenzione illegale di armi e a prevenire episodi di violenza. Nell’ambito di questa strategia, i carabinieri della Stazione di Mileto e Francica, supportati dalle Unità cinofile dell’Arma e dallo Squadrone eliportato cacciatori Calabria, hanno effettuato una perquisizione in due abitazioni rinvenendo: 2 pistole marca Beretta con matricola abrasa; 225 proiettili di vari calibri e 20 grammi di cocaina.

A seguito delle operazioni, due persone sono state tratte in arresto e dopo le formalità di rito sono state tradotte in carcere. Nei confronti dei due presunti autori vige la presunzione di innocenza fino al compimento dei superiori gradi di giudizio. L’indagine, coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, proseguirà per accertare la provenienza delle armi e delle munizioni, nonché eventuali collegamenti con altri reati sul territorio. Anche questa operazione si inserisce nella più ampia strategia volta a garantire la sicurezza della provincia vibonese e a tutelare la legalità sul territorio.