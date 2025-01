Narcotraffico internazionale per 8 mln di euro, sgominata banda italo-albanese: esponenti di ‘ndrangheta tra le 15 persone arrestate

Dall’alba è in corso un’articolata operazione di polizia con arresti, perquisizioni e sequestri –delegati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bologna – nei confronti di 15 persone, domiciliate in varie province italiane, di cui 5 in provincia di Reggio Emilia, indiziate di aver preso parte a una organizzazione criminale italo/albanese dedita al traffico internazionale di stupefacenti che, dal 2020, ha importato e acquistato (dall’Albania, Kosovo, Ecuador, Colombia e Paesi Bassi) nonché detenuto e venduto sull’intero territorio nazionale (con, anche, alcune distribuzioni avvenute dall’Emilia Romagna verso la Calabria): 23 kg di cocaina, 6 kg di eroina, 80 kg di hashish 240 kg di marijuana per un controvalore stimato in 8 milioni di euro.

La complessa attività di indagine ha disvelato un’associazione a delinquere tra le cui fila si annovera la presenza di soggetti appartenenti sia alla criminalità organizzata di tipo ‘ndranghetista sia di altri legati ad esponenti della criminalità laziale.