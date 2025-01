Parghelia: beccati senza biglietto, colpiscono al volto il capotreno e scappano

Erano sul treno sprovvisti di biglietto, una volta scoperti sono stati fatti scendere dal convoglio e per tutta risposta avrebbero colpito al volto il capotreno. Protagoniste della vicenda due persone, entrambe con precedenti di polizia, destinatarie ora di due fogli di via emanati dal questore di Vibo, Rodolfo Ruperti. Con tali provvedimenti ai due è stato vietato di fare ritorno nel comune di Parghelia per tre anni.

Datisi alla fuga, i due sono stati rintracciati poco dopo da personale del Posto Fisso di Polizia di Tropea, e, a seguito di perquisizione, trovati in possesso di un pc portatile risultato oggetto di furto, per il quale sono stati deferiti alla competente Autorità giudiziaria. Per uno di essi è scattata la segnalazione alla Prefettura poiché trovato in possesso di gr. 0,1 di marijuana.

Visti i presupposti di pericolosità in ordine alla condotta tenuta, e non essendo stati in grado di fornire una valida giustificazione circa la loro presenza sul territorio del comune di Parghelia, il questore ha disposto l’immediato allontanamento dei due e l’emanazione dei relativi provvedimenti negativi.

Sono stati inoltre emessi due provvedimenti di avviso orale nei confronti di altri due soggetti, entrambi con precedenti penali, che, reiterando condotte delittuose, sono stati formalmente avvisati dal questore a cambiare condotta ed adottare, per il futuro, un comportamento conforme alla legge.