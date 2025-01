Sicurezza e tutela dell’ordine pubblico al centro della visita istituzionale del prefetto Anna Colosimo alla Questura di Vibo

Il questore Ruperti con il suo staff e il prefetto Colosimo

Questa mattina il prefetto della Provincia di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, ha fatto visita alla locale Questura. «Accolta dal questore Rodolfo Ruperti – si legge in una nota stampa -, dal suo vicario e dal capo di Gabinetto, il prefetto Colosimo ha avuto modo di visitare i diversi Uffici e di incontrare il personale presente, intrattenendosi poi per un breve e cordiale colloquio con il questore, i dirigenti e i funzionari».

Insieme «hanno affrontato alcune tematiche con riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le Forze dell’Ordine e la necessità di un positivo confronto delle stesse in Prefettura, negli incontri previsti per il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica e durante le riunioni tecniche di Coordinamento». Il prefetto Colosimo ha poi «espresso apprezzamento e gratitudine a tutti gli operatori per la dedizione e la professionalità con cui affrontano quotidianamente il loro lavoro nei vari Uffici in cui sono impiegati e che hanno tutti particolare importanza e rilevanza».