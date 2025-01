Il Comune di Vibo chiude per due giorni la scuola De Amicis: sospesa la fornitura idrica per riparare un fuga di gas in via Cordopatri

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha firmato nella giornata odierna un’ordinanza contingibile e urgente di chiusura dell’Istituto scolastico “De Amicis” «per interruzione del servizio idrico». A renderlo noto attraverso un comunicato stampa è la stessa amministrazione comunale. La chiusura è stata «disposta nei giorni 28 e 29 gennaio».

«Il provvedimento – spiegano dalla sede municipale – si è reso necessario sulla base di una comunicazione dei Vigili del fuoco che segnalavano, in data odierna, un intervento in via Cordopatri per fuga di gas. Al fine di consentire ai tecnici Italgas la riparazione della condotta di distribuzione gas, si è reso necessario interrompere la distribuzione idrica afferente il serbatoio denominato “Rai” che serve anche l’Istituto scolastico “De Amicis”. Al momento – è stato in fine precisato nella nota stampa – non è possibile prevedere quando si potrà ripristinare l’erogazione idrica dal serbatoio in questione».