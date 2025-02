Rubinetti ancora a secco nel centro storico di Vibo, sui social la protesta dei cittadini che chiedono l’intervento del sindaco  

A seguito dell'appello l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone insieme all'impresa si è recato nel centro storico per un sopralluogo. Tecnici al lavoro per individuare la causa del problema

«Non credo sia da paese civile, nel 2025, far vivere diverse famiglie senza un filo d’acqua da 7 giorni, quindi ben prima della sfiorata tragedia della rottura della conduttura gas», è l’amaro sfogo che Romano Pasquale Mazza presidente dell’ordine degli ingegneri di Vibo Valentia affida ai social. Lui come altri residenti del centro storico sono alle prese con l’ennesima emergenza idrica. L’ultimo disservizio si è verificato dopo una fuga di gas in via Cordopatri che ha reso necessario interrompere la distribuzione idrica afferente il serbatoio denominato “Rai”.

E se in alcune case da ieri sera il prezioso liquido è tornato a sgorgare «seppure marrone» denuncia una residente, in altre abitazioni rubinetti a secco da sette giorni. Un problema che sta creando disagi e malumori tra i residenti che si rivolgono al sindaco Enzo Romeo affinché intervenga per fronteggiare l’emergenza. E la risposta non si è fatta attendere. Poche ore fa, l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone insieme all’impresa si è recato nel centro storico per un sopralluogo. I tecnici sono in queste ore al lavoro per individuare la causa del disservizio. «Siamo fiduciosi per una risoluzione definitiva del problema», aggiunge Romano Pasquale Mazza.