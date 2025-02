Pistola e denaro per 126mila euro a Tropea, gip fissa udienza convalida dell’arresto

E’ stata fissata per lunedì 3 febbraio dinanzi al gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo, l’udienza di convalida dell’arresto di Domenico Rizza, 42 anni, di Tropea, fermato giovedì pomeriggio dagli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, con il supporto di unità cinofila del Gruppo di Lamezia Terme, con l’accusa di detenzione illegale di armi da fuoco, di cui una con matricola abrasa, e di munizioni. Domenico Rizza si trova attualmente agli arresti domiciliari ed è difeso dall’avvocato Francesco Schimio del foro di Palmi. Nel corso delle operazioni, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Vibo Valentia, è stata individuata, abilmente occultata all’interno di un deposito adibito a ricovero attrezzi agricoli, una pistola calibro 7,65 con due caricatori, oltre a dieci munizioni. Sono state poi ritirate cautelativamente una pistola a salve, una carabina ed un fucile da caccia calibro 16, più 71 cartucce. A completare il sequestro, il rinvenimento di contanti (in taglio da 50 e 100 euro), per un totale di 126mila euro, nel compendio immobiliare in uso all’indagato. Da qui anche la contestazione per il reato di ricettazione.

